Ricardo Pérez habla sobre la actitud de Eugenio Derbez y sorprende a todos

Ricardo Pérez , una de las figuras más destacadas de la comedia contemporánea en México y actual novio de la actriz Susana Zabaleta , ha hecho revelación que dejó a todos impactados, ya que destapó una mala experiencia que tuvo con el famoso actor Eugenio Derbez y expuso su actitud, la cual fue muy contratante a lo que ha transmitido en sus redes sociales.

¿Qué dijo Ricardo Pérez sobre la actitud de Eugenio Derbez?

Fue a través de un reciente episodio de su podcast La Cotorrisa en donde Ricardo Pérez relató cómo ocurrieron los hechos. De acuerdo con sus declaraciones, todo sucedió en un aeropuerto cuando el era un niño. Ahí vio a Eugenio Derbez y con emocionalidad corrió había él para pedir un autógrafo.

“Una vez de morrito, yo fui corriendo a saludarlo en el aeropuerto y me mandó a la… Pues me acerque, traía yo una plumita y algo estaba viendo en una vitrina. Llegué muy morrito y le dije: ‘¿eres Eugenio? Y dijo: ‘Sí’. Agarró sus cosas y se fue y me quedé…”, narró.

¿Ricardo Pérez y Eugenio Derbez se llevan mal?

Es importante mencionar que, a pesar de dicho encuentro, el standupero de 30 años de edad no guardó resentimiento, pues tiempo después, cuando Ricardo Pérez se convirtió en referente de la comedia actual, colaboraron en uno de los reality shows de Eugenio. Además, en diversos episodios de La Cotorrisa, han invitado abiertamente al también productor de cine a su programa en YouTube.

¿Quién es Ricardo Pérez?

La carrera de Ricardo Pérez no es reciente, el influencer comenzó su trayectoria en el mundo del stan-up cuando tenía 20 años. Su profesionalismo lo llevó a participar en varios proyectos en televisión, pero fue hasta que se unió con su amigo Slobotzky para crear el podcast La Cotorrisa cuando su fama despegó y se convirtió en uno de los ídolos de las redes sociales.

