Ricky Martin habla abiertamente sobre su ansiedad: "Me faltaba el aire".

El cantante desea ayudar a millones de personas que sufren de su mismo trastorno de salud mental a través de un proyecto que promete ser todo un éxito.

En días anteriores Ricky Martin, quien se ha caracterizado por hablar sobre temas tabúes, habló con Angélica Vale acerca de la crisis de ansiedad que sufrió al inicio de la pandemia y también compartió que quiere realizar un proyecto para ayudar a todos quienes sufren de este trastorno de salud mental.

Fue durante un programa de radio en Estados Unidos que resaltó la importancia que tiene hablar de la salud mental: “Me dio mucha ansiedad, honestamente, entonces he trabajado poco a poco en mi corazón, en mi mente y estamos mucho mejor. Pero yo no sabía que esto tenía un diagnóstico, se llama ansiedad. Es algo serio, yo me sentía acorralado, me faltaba el aire, y es algo que tengo que compartir con el público porque no soy el único que está pasando por todo esto”.

El exMenudo confesó que se sentía “acorralado”, y que le “faltaba el aire”por lo que supo que compartir su malestar con sus seguidores sería un apoyo para las personas que están pasando por la misma situación.

El cantante contó de qué se trata el proyecto para ayudar a quienes sufren de este trastorno, y también de autismo: “Empezamos a crear una tecnología que nos ha ayudado muchísimo, se llama Orbital Audio, y con esta tecnología estoy haciendo un estudio que gracias a esta dimensión auditiva que hemos creado, vamos a poder tratar la depresión, vamos a poder tratar la ansiedad, inclusive personas que están dentro del espectro de autismo han sido beneficiados”.

Además de recordar el amor que sentía por él, Angélica Vale lo felicitó por ese importante proyecto: “Eres la cosa más bella que existe…me enamoré de ti y sigo enamorada y lo grito a los cuatro vientos, mi marido lo sabe”.

Actualmente Ricky Martin se prepara para emprender una gira de conciertos, junto a Carlos Vives y Sebastián Yatra, por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.

