Ricky Martin atraviesa difícil momento por la salud de su esposo

Luego del tan desafortunado episodio con su sobrino Dennis Sánchez, Ricky Martin ha presentado una complicación más, pero ahora nada tiene que ver con asuntos legales sino con temas de salud ya que su esposo Jwan Yosef dio positivo a COVID-19.

El artista sueco reveló la noticia a través de sus historias de Instagram donde publicó un par de videos en los que reveló que se contagió de coronavirus y lo hizo con un toque de humor.

En unas de las fotografías que Jwan Yosef compartió en su cuenta de Instagram mostró el test de la prueba que salió positiva y la acompañó con el siguiente texto: “Llegó atrasado dos años, sólo envíen vibras positivas”.

En una imagen se mostró en cama durante su reposo y dijo “Covid día 1” y finalmente mostró el buen sentido del humor que mantiene a pesar de haber contraído el SARS-CoV-2 y comentó “comienza el baile” con una imagen de su medicamento.

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Por último, el pintor tranquilizó a sus seguidores y los del cantante tras revelar que se encuentra bien y lo reafirmó con un divertido filtro en el que aparece chimuelo. Hasta el momento, Ricky Martin no ha compartido nada sobre el estado de su esposo; sin embargo, es probable que esté muy al pendiente de la salud de su amado.

jwan yosef

Al parecer Yosef se toma la enfermedad con mucha tranquilidad y sentido del humor luego de vivir días complicados por el escándalo familiar que protagonizó su pareja con su sobrino.

¿Qué ha sido de Ricky Martin tras el escándalo? Actualmente, el intérprete de “La copa de la vida” se encuentra trabajando y promocionando su nuevo material discográfico titulado “Play”, que contiene temas con mezclas de diferentes géneros y, que seguro será un éxito.

Cabe recordar que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivó el caso después de que el demandante pidiera dejar sin efecto la orden de protección temporal por la Ley 54 de violencia doméstica emitida contra el cantante puertorriqueño.

Así mismo, el intérprete comentó que esta demanda le hizo “mucho daño” tanto a él, como a sus hijos, su esposo, sus padres y toda su familia.