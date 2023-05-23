“Quién fuera uva para que te pisara Ricky Martin”: Pedro Prieto no se guardó nada.

Pedro Prieto fue el segundo eliminado de la cocina más famosa de todo México, ya que sus platillos no fueron del agrado de los jueces de MasterChef Celebrity, pero el conductor de televisión rompió el silencio en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con Carlos Muñoz.

El conductor aseguró que está en un momento de cambio en su vida, por lo que ha buscado hacer cosas diferentes, aunque está contento con lo que ha logrado en su carrera.

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¿En qué etapa de su vida está Pedro Prieto?

El español habló sobre el trabajo que ha hecho en México, siendo de otro país, pues aseguró que en estos momentos tener a una persona de otro país se ha convertido en un gran atractivo.

Ahorita estamos en un momento de cambio, de que sí atrae tener a alguien que sea de otro país o diferente, lo hemos visto con los cuerpos diversos, cada uno tiene otras tallas, ya no todo es siempre igual y eso se agradece

Pedro Prieto afirmó que la clave es saber usar las herramienta que cada persona tiene, reveló que tiene un mejor dominio del espectáculo que su esposa.

Eso me ha jugado para bien y para mal, pero saber jugar tus herramientas, es decir ahorita te podré hacer ciertas secciones sobre algo o a lo mejor que tú creas que no, pero ahorita yo domino más cosas del espectáculo que mi esposa

¿El momento incómodo de la noche?

Dentro de las preguntas de los fans, alguien se atrevió a cuestionar sobre los sentimientos que podría tener Pedro Prieto por Ricky Martin, momento que el conductor tomó a broma y en ese tono respondió.

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Estoy enamorado de Ricky Martín, apoco no, yo me hice muy conocido, porque comenté algo ‘Quien fuera uva para que te pisara Ricky Martin’