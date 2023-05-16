Alejandro Lukini sobre los jueces de MasterChef Celebrity: “Me hicieron sentir muy mal”.

El día de ayer vivimos el primer episodio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde los jueces demostraron que vienen mucho más exigentes, así lo confirmó Alejandro Lukini, quien fue el primer eliminado de la cocina más famosa de México.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Padre José de Jesús fue hospitalizado, ¿cuál es su estado?

En una nueva entrega de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz, Alejandro Lukini habló de su experiencia y lo que sintió al recibir las críticas de los chefs.

¿Cómo fue la experiencia de Alejandro Lukini en MasterChef Celebrity?

Alejandro Lukini tuvo una noche desafortunada en la cocina más famosa de todo México, pues dos malos platillos le valieron ser el primer eliminado; además las palabras de los jueces tocaron su corazón.

Aunque su platillo no estaba tan mal, el tema de poner un huevo crudo al final fue el toque que le costó su lugar en MasterChef Celebrity.

Yo estaba devastado y no me da pena decirlo, porque soy un hombre de compromisos, sabes que, yo sentía que muchos de los participantes estaban jugando, tomándoselo a juego, y yo me lo tomé muy en serio, porque yo respeto la televisión… Entonces, me devastó, me devastó y las críticas fueron muy destructivas y no constructivas para mí, me devastó, entonces me sentí muy, muy mal

También te puede interesar: MasterChef Celebrity: Alejandro Lukini es el primer eliminado.

Sí, son duros, la verdad, es que me hicieron sentir muy mal, o sea, si bien están actuando, es un personaje y lo entiendo, pero uno es humano y cuando sabes que tu fuerte no es la cocina y te traten así, pero bueno, rescato lo bueno, mi emplatado es bueno, a mí me encantó, porque lo hice en segundos y más, estaban todos en el balcón y todos estaban soplándole a todos…

Alejandro Lukini, sin duda, es uno de los conductores más queridos de la televisión, así lo demostró el público en redes sociales tras su eliminación de la cocina más famosa de México.