Pedro Prieto habla de su relación de amor/odio con el Chef Herrera.

El día de ayer, fuimos testigos del segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2023, donde Pedro Prieto tuvo que dejar la cocina más famosa de México.

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El conductor tuvo unos platillos que dejaron mucho que desear para los jueces, quienes lo elegieron para salir de MasterChef Celebrity 2023.

Ahora, Pedro Prieto reveló la complicada relación que tuvo con el Chef Herrera, esto en una nueva entrega de ‘De Lo UNO Se Entera’ con nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

¿Cómo fue la relación de Pedro Prieto con el Chef Herrera?

Para el conductor, la peor experiencia la tuvo con el Chef Herrera y Zahie Téllez, aunque reconoció el gran talento que tienen en la cocina.

El que peor me cae es el Chef Herrera y la Zahie Téllez, tengo que decir algo, yo fui al restaurante del Chef Herrera, el mejor taco que me he echado de fideo es del Chef Herrera

La experiencia fue tan fuerte para Pedro Prieto, que ha revelado que no ha compartido nada de ellos en sus redes sociales, pues los ha dejado fuera de su vida.

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Me han etiquetado en cosas y no reposteo nada, no vetados, pero que se vayan con sus seguidores, me llevaba bien con el Chef Herrera y sí es verdad que cocina muy rico, como persona consejos y así que te da, pues es muy brusco, es muy tosco…

Además, reconoció que es una persona muy culta, pero confirmó que para dar consejos es un tipo muy tosco.