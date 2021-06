Ricky Martin y las posibilidades de convertirse nuevamente en padre.

A dos décadas de haberse declarado homosexual, el cantante ofreció una conmovedora entrevista donde habla de su pasado, su presente y su futuro.

Ricky Martin además de gozar de mucho talento y fama, tiene una hermosa familia, pues él y su esposo Jwan Yosef actualmente tienen cuatro hijos, sin embargo, han declarado en diversas ocasiones que quiere tener una familia grande por lo que definitivamente está pensando en tener más bebés.

Durante una entrevista para la revista People, el cantante boricua aseguró que pese a que desea tener más hijos, por el momento está enfocado en sus dos hijos más pequeños Renn y Lucía, pues es la etapa en la que requieren mayor atención y cuidados.

Cabe mencionar que sus hijos mayores Valentino y Matteo, tienen 12 años y el intérprete de “Canción Bonita” aseguró que tanto él como su esposo están enfocados en lidiar tanto con los adolescentes como con los bebés: “Ahora mismo estamos lidiando con los mellizos y un par de bebés porque Lucía y Renn solo tienen nueve meses de diferencia. Estamos fuertes y saludables”.

También habló sobre su orientación sexual y por qué es importante para él hablar de este tema sin tapujos: “Hemos avanzado tantos pasos como comunidad. Es hermoso ver cuán cómodos están los más jóvenes con su sexualidad, pero todavía hay un montón de resistencia por parte de gente que simplemente nos odia. Por eso para mí es tan importante ser visible, por eso para mí es tan importante que no me esconda, o tomar una foto con mi esposo y mis hijos y postearla en Instagram, porque sé que hay muchos hombres y mujeres en el mundo que están luchando con eso, y si me ven, quizás se sientan mejores con ellos mismos”.

Por otro lado, contó que su padre fue una pieza fundamental para que él pudiera aceptarse y dar a conocer al mundo quién es: “El momento en el que me liberé, y que pude ser literalmente yo mismo, no tienen idea la cantidad de amor que recibí. Mi música no es para homofóbicos, mi entretenimiento es para la gente que cree en el amor. Voy a traer a mi padre a la conversación porque fue él quien me dijo que saliera del closet, me dijo que yo podía hacerlo, que tenía que hacerlo por mí, pero más importante por mis hijos”.

“‘No quieres que ellos crezcan mintiendo, no querrás ponerlos en la situación de que tengan que mentir u ocultar cosas por ti cuando crezcan’, me dijo. Yo estaba listo desde hacía un tiempo, solamente que estaba buscando la manera en la que podía hacerlo, no tenía idea cómo, pero cuando mi papá me dijo ‘Vamos Ricky, tienes que hacerlo’, me sentí aliviado, empoderado”, indicó uno de los cantantes latinos más importantes a nivel mundial.

