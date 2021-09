Benditas cirugías: ¿Ricky Martin está estrenando rostro?

El cantante de 49 años sorprendió a su público al aparecer con el rostro con retoques y ha corrido el rumor de que se sometió a una cirugía estética.

El nombre del cantante puertorriqueño Ricky Martin se convirtió en tendencia en las redes sociales y no precisamente por el trío musical que recientemente conformó al lado de Sebastián Yatra y Enrique Iglesias, sino por su aspecto físico.

A decir de los usuarios de la web, el intérprete de “Vive la vida loca” se sometió a una cirugía estética, pero los resultados no fueron los esperados y está irreconocible.

Ojos pequeñitos, cara hinchada, sonrisa complicada de dibujar e incluso más envejecido son algunas características que los usuarios han hecho notar del cantante.

Los usuarios más quisquillosos se han dado a la tarea de recopilar imágenes del cantante y han hecho una comparación del antes y después de su supuesta cirugía estética y los cambios son muy notables.

Incluso, hicieron una comparativa de una imagen de hace algunos meses donde lucía realmente bien conservado a sus 49 años.

Hasta el momento el cantante y también actor no se ha manifestado al respecto, lo cierto es que su nombre no ha dejado de ser tema en redes sociales y será muy complicado que deje de serlo hasta que Martin salga a contar qué le pasó.

Linda Evangelista, una más que se sometió a una cirugía, pero todo salió mal

Hasta el momento se desconoce si Ricky Martin está feliz o no con su nuevo retoque estético, lo cierto es que a sus seguidores no dejó nada contentos.

La que también se sometió recientemente a una cirugía estética fue la modelo Linda Evangelista, la expareja de François-Henri Pinault, ahora pareja de Salma Hayek.

La modelo dio a conocer a través de sus redes sociales que después de un tratamiento estético su rostro quedó desfigurado.

Evangelista señaló que el mal trabajo la ha obligado a someterse en dos ocasiones a dos operaciones y su calvario no ha terminado.

“Hoy he dado un gran paso para reparar un daño que he sufrido y me he guardado durante cinco años”, ha señalado a través del comunicado.

