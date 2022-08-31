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FOTOS | Ricky Montaner se hizo un tatuaje que pocos se atreven a hacerse, ¡te lo mostramos!

El hijo de Ricardo Montaner compartió a través de sus redes sociales la nueva locura que se grabó en la piel.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS: Ricky Montaner llegó al altar este sábado.
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