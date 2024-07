¡Nadie lo reconoció! Robbie Williams pasó desapercibido y no le gustó

Robbie Williams, el carismático (y a veces polémico) cantante británico conocido por su carrera tanto en solitario como en la banda Take That, experimentó un momento insólito en Hyde Park, Londres. A pesar de su llamativa indumentaria, pasó desapercibido en un parque, lo que dejó al artista visiblemente desconcertado. ¿Cómo reaccionó? Te contamos lo que sucedió.

Lindsay Lohan recordó con entusiasmo su infancia en el set de ‘Freaky Friday 2' [VIDEO] La famosa actriz por películas como ‘Juego de gemelas’ o ‘Herbie a toda marcha’, vuelve a actuar junto a su madre en la pantalla, Jamie Lee Curtis, de 65 años, en la tan esperada continuación del éxito de 2003, donde interpretan a los personajes de Anna y Tess Coleman.

En un video que rápidamente se hizo viral, alcanzando los 60 millones de visualizaciones, Robbie Williams, de 50 años cumplidos, expresó su sorpresa y preocupación por la falta de atención.

Estoy caminando por Hyde Park, completamente vestido de rosa, con zapatillas rosas y gafas de sol con diamantes, y absolutamente nadie me ha reconocido. ¡Esto es muy preocupante!

Así lo declaró el cantante británico: en tono humorístico, pero con un toque de nostalgia por los días en los que era inconfundible en cualquier lugar público. ¿Se imaginan que Robbie Williams pasara desapercibido en cualquier ciudad de México? ¡Impensable!

¿Dónde pasó desapercibido Robbie Williams?

La escena se desarrolló tras una cena con su esposa Ayda Field en un restaurante cercano. Después intentaron captar algo de atención en las calles de Kensington, Londres, donde finalmente, algunos fans lo reconocieron y formaron filas para tomarse selfies con él. Ayda Field compartió estos momentos en Instagram, asegurando que Robbie Williams estaba “de vuelta en el juego”.

¿Se tratará de un ardid publicitario de Robbie Williams? Probablemente no, pues el cantante que brillara con temas como “Angels” y “Rock DJ”, ha estado en los titulares recientemente con una exposición en España sobre su lucha contra las adicciones y un documental en Netflix que arroja luz sobre las realidades detrás de su fama. Sin duda, Robbie Williams y Ayda Field nos provocaron un par de risas a más de uno.

¿Qué pasó con la banda de Robbie Williams?

Robbie Williams formaba parte de la banda Take That, pero se dice que abandonó la agrupación en 1995 tras protagonizar conflictos con Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen y Jason Orange, los integrantes del grupo británico formado en 1990. Después de su paso por Take That, Robbie Williams habría caído en los excesos.