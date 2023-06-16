Roberto Palazuelos anticipa que impugnarán el testamento de Andrés García.

Roberto Palazuelos confirma que dentro de unos días, se leerá el testamento de Andrés García, y que una vez leído, será impugnado por Sandy Vale, quién él asegura, sigue siendo la legítima esposa del actor.

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Pero, Palazuelos revela el nombre de la albacea de este testamento, luego de que Andrés lo removiera del cargo meses antes de morir, se trata de su viuda, Margarita Portillo.

Estamos esperando la apertura del testamento para impugnarlo, ya lo sabemos, sabemos que notario pero, también se mantiene en sigilo para que no haya prensa. La albacea, que en este caso es Margarita y la familia

¿Qué dice el primer testamento de Andrés García?

Confirma que este es un testamento distinto al que Andrés dictó en el 2019 y en el que, tal como lo mostró este programa, se enlistaba como herederos a Margarita con un 20 por ciento de su legado, a su hermana Rosa María con otro 20, al mismo Roberto con otro 20, a sus hijos Leonardo y Andrés con un 15 por ciento cada uno y a Sandy Vale con un 10 por ciento.

No tengo idea, yo tengo el otro testamento, pero yo con ese no voy a hacer nada, vamos a ver qué dice este, vamos a ver, también, sí en el nuevo testamento inhabilitan este. El del 19 es el mío y, este de ella ha de ser como del 22

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La litis es más profunda, lo que pasa, es que resulta que Andrés nunca se divorció de Sandy, y está casado por bienes mancomunados; entonces es mucho mejor irte sobre de eso, porque entonces, sí, ok, que herede a quien quiera, pero solo la mitad de lo que hay, porque la otra mitad le pertenece a Sandy, y con Margarita está casado por separación de bienes…

Sí, bueno, no yo directamente, sino que mi padre es abogado de Sandy y yo coadyudo con el despacho

Roberto Palazuelos, acudió a la gala de la presentación del nuevo programa del Escorpión Dorado y Facundo, titulado ‘Jalas o te rajas’, en cuyo primer capítulo participa.

