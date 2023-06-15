El Grupo Niche confesó que sueña con una colaboración con Luis Miguel.
Los integrantes de Grupo Niche declararon en exclusiva para Ventaneando que uno de sus más grandes anhelos es poder colaborar con Luis Miguel.
Con más de cuatro décadas de trayectoria como una de las agrupaciones pioneras en su género, los integrantes de Grupo Niche no tienen empacho en revelar que uno de sus mayores anhelos es colaborar, ni más, ni menos que con Luis Miguel.
Además de esto, algunos de sus integrantes le enviaron algunas ideas al ‘Sol de México’, para que sepa cómo sonaría el cover de uno de sus temas icónicos al ritmo de salsa, todo mediante una charla que tuvieron en exclusiva con Ventaneando.
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¿Qué dijeron los integrantes de Grupo Niche?
“Pero por supuesto (que nos gustaría colaborar con él). Yo sé que Luis Miguel tiene fanáticos, pero creo que más que nosotros no, nosotros somos, adoramos a Luis Miguel, o sea, qué no le tendrá uno a un artista como él, tan grande y con una carreta tan fuerte como la que ha tenido, tan bonita”, declaró uno de sus integrantes.
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“Si algún día existiese la posibilidad sería maravilloso y pondríamos al favor de él todo lo que se necesite para lograr hacerlo, ojalá se diera”, agregó y de paso algunos otros aprovecharon para cantar cómo sonarían algunos temas de Luis Miguel adaptadas a su género.
Uno de ellos aprovechó para cantar un fragmento de “La Bikina”, mientras que otro de los integrantes de Grupo Niche se echó un palomazo con “Si tú te atreves” y la verdad es que no suenan nada mal.
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¿Dónde anda Grupo Niche y qué está haciendo?
Grupo Niche acudió a República Dominicana para participar en la edición número ocho de los Premios Heat Latin Music Awards. Por último, sus integrantes aprovecharon para enviarle un saludo a sus fans y de paso a nuestros conductores de Ventaneando.
“Saludos mi gente, nosotros somos el Grupo Niche y este es un saludo súper especial para la gente de Ventaneando”, finalizaron.