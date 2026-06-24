Los 4 signos que multiplicarán su suerte en el amor gracias a la alineación planetaria de Júpiter y Venus a partir de hoy

A partir de este miércoles 24 de julio, la influencia de Júpiter en alineación con Venus aportará expansión, crecimiento y buena fortuna para algunos signos del zodiaco, mientras potencia el amor, las relaciones y la atracción. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente en su horóscopo semanal , solo cuatro signos muestran señales claras de buena suerte en el amor durante los próximos días.

1. VIRGO

Tu magnetismo estará en su punto más alto, convirtiéndote en el gran conquistador de la semana. La combinación de Venus potenciando el atractivo y Júpiter ampliando las oportunidades sentimentales encaja perfectamente con esta predicción. Además, se mencionan conexiones amorosas favorables con Aries, Virgo y Capricornio.

2. GÉMINIS

Se acerca una persona sincera y leal que podría marcar una nueva etapa sentimental en tu vida. Júpiter favorece las nuevas experiencias y Venus impulsa los encuentros románticos. Géminis aparece como uno de los signos con mayores posibilidades de iniciar una relación importante, indica el horóscopo .

Mhoni Vidente explicó los horóscopos de cada signo con las cartas del tarot.|(Facebook de Mhoni Vidente)

3. LEO

Los viajes y los nuevos encuentros podrían acercarte a personas con una gran compatibilidad sentimental. La alineación entre Júpiter y Venus podría traducirse en oportunidades amorosas inesperadas y afortunadas para este signo.

4. CAPRICORNIO

Se abren nuevas oportunidades sentimentales con personas compatibles y de gran interés. Júpiter favorece la llegada de experiencias enriquecedoras, mientras que Venus ayuda a construir vínculos más armoniosos. Capricornio tendrá una ventana importante para el romance.

¿Qué pasará con los demás signos esta semana y cómo será su energía?

Aunque la suerte no favorecerá tanto a estos signos como a los cuatro mencionados anteriormente, el resto del zodiaco también recibirá influencia en el ámbito amoroso, aunque con diferentes matices, según explicó Mhoni Vidente en uno de sus videos de YouTube.

Aries, Escorpión y Piscis estarán especialmente bendecidos con plenitud, estabilidad y romance, pero no se vislumbran grandes descubrimientos sentimentales por ahora. El resto de los signos deberá enfocarse en fortalecer sus relaciones, tener paciencia y esperar los resultados que podrían manifestarse en poco tiempo.