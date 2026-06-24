El doloroso mensaje de despedida de Las Alucines tras la muerte de una querida colaboradora

Las Alucines atraviesan uno de los momentos más difíciles desde que iniciaron con su exitoso proyecto. A través de sus redes sociales, Lupita Villalobos y Kass Quezada confirmaron el fallecimiento de Sandra Areli Garza Mendoza, quien era una de sus colaboradoras de la comunidad y las plataformas del podcast. Junto a la noticia, las chicas escribieron un emotivo mensaje donde la recordaban con cariño, resaltando la enorme energía que aportó todos los días al proyecto. Ante esto, fanáticos y amigos escribieron una ola de comentarios de apoyo a las creadoras de contenido.

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¿Quién era Sandra Garza?

De acuerdo con la información compartida por las influencers, formaba parte del equipo que colaboraba en la gestión de contenidos y publicaciones relacionadas con su proyecto: Las Alucines. Muy rara vez, llegó a aparecer frente a cámara; aun así, muchos seguidores la conocían por el cariño que le tenían las creadoras de contenido y su gran trabajo detrás del proyecto. Su participación fue clave en el crecimiento de las plataformas digitales del famoso podcast.

El emotivo mensaje de despedida de Las Alucines

El mensaje de despedida tomó por sorpresa a su comunidad y los conmovió profundamente. “Gracias por cada post, por todo el amor que entregaste sin medida. Por ser esa alucinati loca, ¡chavaaaaa! Tu risa se va, pero tu eco se queda”, escribieron en la publicación. El mensaje dejó en claro la cercanía que tenían con Sandra y el enorme vacío que deja a las Alucines y al proyecto su partida.

Lo que se sabe sobre su fallecimiento

El comunicado revelaba que Sandra sufría una fuerte y silenciosa batalla contra la depresión. Sin entrar en detalles adicionales, aprovecharon el mensaje para recordar lo importante que es escuchar, acompañar y brindar apoyo a quienes atraviesan situaciones emocionales complicadas.

¿Qué hacer si te sientes deprimido?

Hablar es siempre lo más importante. En la Ciudad de México hay varias líneas de atención psicológica gratuita y confidencial a las que puedes acudir:



La Línea de la Vida (800 911 2000)

(800 911 2000) LOCATEL (*0311 o 55 5658 1111)

En ambas ofrecen ayuda profesional especializada en la salud mental las 24 horas del día.

