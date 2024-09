Rocío Sánchez Azuara comparte desgarrador mensaje en el aniversario luctuoso de su hija

Cinco años han pasado desde que Daniela, la hija de la conductora Rocío Sánchez Azuara, partió de este mundo. Por ello, aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje en redes sociales.

Daniela murió el 23 de septiembre de 2019; por tal motivo, la también presentadora utilizó su perfil de Instagram para publicar una imagen de su hija, a quien le hizo saber a la distancia lo mucho que la echa de menos y lo difícil que ha sido su vida sin ella.

¿De qué murió la hija de Rocío Sánchez Azuara? Daniela murió a consecuencia de una enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía sólo 12 años de edad (lupus eritematoso sistémico).

“Tenía 12 años Daniela, entonces no estaba catalogada como enfermedad, sino como padecimiento. Antes era exclusiva de las mujeres, por las hormonas”, declaró en 2020 Rocío Sánchez Azuara a Yordi Rosado.

“Falleció por complicaciones, no solamente renales, sino coronarias. Tenía tres válvulas mal del corazón y todo se fue complicando; había días en los que estaba un poquito mejor, pero después decaía. El día que decidió que no más, se fue, ese día se fue en paz. Se despidió de todas sus personas cercanas y queridas, incluyendo a su perrita”, agregó.

¿Qué publicó Rocío Sánchez Azuara?

La conductora compartió una fotografía inédita de su hija Daniela y la acompañó con un sentido y emotivo mensaje: “Cada día que pasa te extraño más. Han pasado 5 años desde que trascendiste y como siempre, no me queda más que recordarte y orar por ti, aunque estoy segura de que en el lugar en el que estás, es uno en el que el dolor no existe para ti. Hasta volvernos a encontrar Nanys”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

De inmediato, la conductora recibió cientos de mensajes reconfortantes, varios de ellos reconociendo la entereza con la que decidió seguir adelante con su vida, pues siempre se mantuvo valiente.