Roger González brilla sin pudor con atrevido traje de cupido. (VIDEO)

Nuestro reality show Reyes del Playback continúa poniendo a prueba a todos los participantes, pues hasta el mismo Roger González se renueva en cada presentación.

Roger hizo su segunda presentación con ‘Experiencia religiosa’.

Después de mostrar su tanga dorada con la canción Sexy and I Know It, nuestro querido presentador subió al escenario caracterizado como ángel.

El regiomontano busca acercarse a la Gran Final de Reyes del Playback, por lo que no dudó en subir al podio para interpretar la canción Ángel de Robbie Williams en español.

Con alas blancas, flechas y adornos de corazones, Roger se convirtió en un apuesto cupido para convencer a los jueces de regalarle 5 coronas.

Roger González se lleva el show vestido de cupido

Roger González obtuvo una puntuación de 14 coronas, 9 por parte de los jueces y 5 por parte del público.

“Muy buena presentación”, escribió una internauta en las redes sociales de nuestro programa Venga la Alegría.

Y aunque Roger González se robó el show vestido como ángel, Samia, Curvy y El Capi le recomendaron caminar por las mesas de restaurante que adornaban el escenario.

Otros internautas también sugirieron a Roger González bajar volando del techo, como se ha hecho en anteriores presentaciones.

Pese a todo, Roger se sintió satisfecho por su épica presentación que flechó corazones y que enamoró a más de una fanática.

“Ya prendan su TV en Venga la Alegría”, escribió Roger en sus historias de Instagram.

