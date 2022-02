VIDEO: Roger González muestra su lado más sensual en Reyes del Playback.

El segundo día de Reyes del Playback dejó épicas presentaciones que pusieron la piel chinita de los televidentes, pues nuestros queridos concursantes dejaron el corazón en el escenario.

Por si fuera poco, Roger González elevó la temperatura en el escenario con una diminuta tanga dorada que se robó toda la atención del panel de jueces.

Nuestro querido conductor subió al escenario de Reyes del Playback al ritmo de Sexy And I Know It, canción que lo hizo sacar su lado más atrevido en televisión nacional.

Con unas gafas rojas, cabellera china y una medalla en el cuello, Roger demostró que es uno de los concursantes más extrovertidos en nuestro reality show de Venga la Alegría.

Roger González desata divertidas reacciones en las redes sociales

Nuestro querido Roger González no solo acaparó la atención de Capi Pérez, Curvy Zelma y Samia, pues también generó divertidos memes y mensajes en las redes sociales.

“Eres genial. No me importa que no te salga bien el playback, tu baile estuvo de diez”, escribió una internauta.

El apuesto regiomontano presumió su look para Reyes del Playback a primera hora de este martes, pues publicó una foto de su tanga dorada colgada en un gancho.

Con el hashtag #LosReyesDelPlayback, nuestro querido Roger desató la creatividad de sus admiradoras, quienes no pudieron evitar mandar halagos y comentarios positivos a la trabajada figura del mexicano.

El segundo día de nuestro reality show también estuvo marcado por las deslumbrantes presentaciones de Kristal Silva, Laura G, Flor Rubio, Patricio Borghetti y Ricardo Casares, quienes conquistaron a los jueces con su histrionismo.

No te pierdas Reyes del Playback todas las mañanas a través de Azteca UNO y de nuestro sitio web oficial. Forma parte de las ocurrencias y presentaciones de tus conductores favoritos a las 8:55 de la mañana en Venga la Alegría.

