Rosalía: la estrella española que conquistó el mundo con su talento

Rosalía Vila Tobella nanció el 25 de septiembre de 1993 en Barcelona y desde los inicios de su carrera musical demostró tener una pasión inalcanzable y gran determinación para alcanzar sus sueños. Desde que era una niña ha destacado por su inigualable voz y talento.

La cantante española comenzó cantando desde los 7 años, pero no fue hasta los 15 años que se presentó en el programa ‘Tú sí que vales’. En su presentación logró conmover al público pero no al jurado que le dio un veredicto duro; aún así lo volvió a intentar con otra canción pero desafinó y no convenció a los jueces. Pero este amargo momento no la detuvo y para el 2017 lanzó un álbum de música flamenca tradicional titulado ‘Los Ángeles’ y por el que fue nominada como Nueva Mejor Artista en los Grammys de ese mismo año.

Sin embargo el salto de Rosalía a la fama mundial fue con su disco ‘El mal querer’ , un álbum que mezclo el flamenco con sonidos urbanos y contemporáneos con el que presentó una nueva corriente musical fresca y que rompió barreras. Muestra de ello es su primer sencillo ‘Malamente’ con el que consiguió dos galadornes durante los Grammy Latino. Luego le siguió ‘Pienso en tu mirá', transformándose así en un fenómeno musical que ha trascendido fronteras y le han seguido valiendo reconocimiento.

La Rosalía también ha demostrado gran versatilidad con grandes colaboraciones en su tema ‘Con Altura’ junto a J Balvin, canción que fue elegida por una de las mejores en 2019. Asimismo la cantate sorprendió con su último dúo a lado de la cantante islandesa Björk con la canción ‘Oral’ del 2023, un género bastante étero y fuera de lo común de lo que hemos escuchado de la española.

¿Quiénes han sido los novios de Rosalía?

La primer relación conocida de Rosalía fue con Antón Álvarez, mejor conocido como C. Tangana en el año 2016 con quien grabó varios temas musicales, no obstante la relación terminó en 2018.

Posteriormente inició una relación con Raw Alejandro a finales del 2020, un amor que emocionó a los fanáticos y donde hubo anillo de matrimonio de por medio; sin embargo y tristemene los famosos terminaron en 2023 en medio de rumores de infidelidad por parte de Raw, pero que ambos han desmentido,

¿Cuál es tu canción favorita de Rosalía?