Rubí revela lo mal que la pasó en la escuela tras sus XV años.

Rubí se ha ganado el corazón de los televidentes tras su debut en La Academia, donde ha demostrado que se puede triunfar con disciplina y constancia en cada una de sus clases.

Rubí cantó “La Noche” en medio de una crisis por salir de La Academia.

Sin embargo, la alumna ya era conocida antes de ingresar a la casa, pues miles de personas recuerdan su fiesta viral de XV Años.

Fue en el año 2016, cuando cerca de 30 mil personas acudieron a la fiesta de XV Años de Rubí en La Joya, San Luis Potosí, convirtiéndose en uno de los momentos virales más sonados de aquella época.

Luego de seis años, Rubí ofreció una entrevista para el podcast Sistema Retrógado, conducido por Mars Aguirre. Fue ahí, donde la alumna de La Academia recordó cuando el video de su fiesta se viralizó.

“Yo no quería XV años, pero mi papá me decía ‘es que ya tienes una hermana y cuando crezcas me vas a decir, pero por qué a ella sí y a mí no’ y yo estaba muy segura desde chiquita que no quería”, declaró.

Yo ya me estaba cambiando, me dicen ‘vuélvete a poner lo que tienes porque van a hacer un video invitando a la gente’ y le dije a mi mamá ‘pero eso para qué o qué'

Rubí rompe el silencio sobre sus XV Años

Rubí confesó que fue un tormento regresar a la escuela tras su fiesta viral, pues recibió burlas y sus amigos ya no se querían juntar con ella.

“Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Me di cuenta de que mis amigos no eran mis amigos”, dijo en el citado podcast.

Luego del rechazo, Rubí aprendió a ser más selectiva con sus amistades y a conocer las intenciones de las personas: “Yo se los dije en su cara. Por eso, en cierta parte, agradezco que esto se diera porque me abrió los ojos. Antes era muy abierta y ahora soy más selectiva porque no sabes con qué intenciones se acercan a ti”.

La alumna de La Academia no resistió las ganas de mandar un último mensaje a todas esas personas que la hicieron menos en su escuela: “Los odio”.

