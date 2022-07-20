VIDEO de fan votando por Rubí sin parar se hace viral.

Nuestros queridos alumnos de La Academia continúan dando de qué hablar en las redes sociales, ya sea por su personalidad, disciplina o desenvolvimiento en las galas.

Sin embargo, algunos participantes se han ganado el corazón de los televidentes y han acumulado miles de fans desde su debut en nuestro reality show.

Tal es el caso de Rubí Ibarra, quien a pesar de ser una de las alumnas más controversiales de La Academia, también se ha convertido en la consentida para otros.

La participante acaparó la atención desde su llegada a nuestro reality show, pues recordemos que tiene una historia como la quinceañera viral más famosa de las redes sociales.

Rubí ha estado en el ojo del huracán desde su primera presentación en vivo, donde se enfrentó a las fuertes críticas de Lolita Cortés.

“No nena, no princesa, para mí, tú no debes estar aquí”, expresó la temida crítica ante miles de televidentes.

Entre las comparaciones con Jolette, sus imitaciones a Lolita Cortés y uno que otro beso con su amigo Nelson, Rubí también se ha ganado el corazón de los televidentes.

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Fan de Rubí se vuelve viral en las redes

Rubí ha logrado permanecer en La Academia debido al gran apoyo por parte de su público, quien gala con gala ha votado desde la app Tv Azteca En Vivo.

A través de TikTok se dio a conocer el video de una fan votando sin parar por Rubí, quien también ha sido llamada La Reina Potaxie.

En el video, la joven que vota por Rubí parece estar sentada en la silla de un dentista, aunque nada es impedimento para apoyar a su alumna favorita.

El video ha ganado millones de reproducciones y miles de Me Gusta, pues más internautas se sienten identificados con el furor que ha desatado Rubí Ibarra en La Academia.

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