VIDEO: Rubí manda contundente mensaje a Lolita Cortés.

Rubí celebró su cumpleaños en compañía de familiares, amigos y un grupo de fanáticos que partieron el pastel con ella. La mexicana, quien formó parte de La Academia en su aniversario de 20 años, se comprometió a ser más sincera y directa en esta nueva etapa de su vida personal.

Rubí cantó “La Noche” en medio de una crisis por salir de La Academia.

Rubí cumplió 21 años de edad luego de obtener el quinto lugar en nuestro programa La Academia, donde enfrentó las críticas de Lolita Cortés, Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito.

Sin embargo, Rubí manda un nuevo mensaje a Lolita Cortés, asegurando que le desea lo mejor y que no le guarda rencor.

“No le guardo ningún rencor, yo no soy una persona de rencores. La verdad es que no le he hecho nada. Independientemente de la opinión que tenga de mí, voy a ser sincera y lo digo de todo corazón: no me importa. Yo vengo a cumplir mis propias expectativas, no la de los demás”, declaró a los medios de comunicación en su fiesta de cumpleaños.

Rubí fue muy criticada por no estar al nivel de otros concursantes de La Academia, pero la mexicana asegura que nada puede detener sus sueños: “Le deseo lo mejor a Lolita, que le vaya bien. Yo a lo mío y lo que diga de mí no me interesa”, dijo sobre Cortés.

Rubí se quedó con el quinto lugar en La Academia

Rubí llegó a La Academia siendo conocida como la quinceañera viral tras su fiesta celebrada en el año 2016 en la comunidad de La Joya, México.

Sin embargo, la participante fue aprendiendo de los críticos y de sus maestros, pues subió al escenario de La Academia a cantar temas como Colgando en tus manos, Eres para mí, Te aprovechas, La noche, Basta ya y más.

