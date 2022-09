Rubí revela qué ha sido de ella después de La Academia.

La Academia llegó a su fin y nos dejó grandes talentos, entre los que destaca Rubí, que hace unos días preocupó a sus fans después de aparecer en lo que parecía ser un hospital y cubierta de vendas. A menos de un mes de que llegó a su fin el reality de canto, ‘La quinceañera más famosa de México’ está de regreso y podría convertirse en conductora de televisión.

La exalumna de La Academia tuvo una entrevista con “Sin afán de molestar” y declaró que ha tenido diferentes ofertas de trabajo, pero también dejó en claro que continúa con su preparación tal y como se lo aconsejaron los críticos, tanto el en tema musical como en su carrera como comunicóloga.

“Me sigo preparando, tomo clases de canto, actuación y sigo estudiando comunicación”, aseveró Rubí Ibarra de 21 que se encuentra analizando las diferentes propuestas que ha recibido para continuar con su carrera en la música, la actuación y el canto, aunque no quiso dar más detalles al respecto.

¿Rubí también grabó una canción? La potosina dijo que, hasta el momento ha recibido propuestas que tienen que ver con la conducción y la música, pero también reveló que se encuentra trabajando con el exprofesor de La Academia 'Meni'; sin embargo, no quiso revelar de qué tema se trataba y únicamente se limitó a decir que se trataba de un tema muy famoso que le pidieron sus ‘Rubiliebers’.

“Me quiero concentrar en los proyectos que se den; (la conducción) en la música, montar shows, estoy abierta a cualquier cosa, sigo con la disciplina que tenía en La Academia”, recalcó.

¿Qué mas ha hecho Rubí tras salir de La Academia?

Tras quedar en el quinto lugar de La Academia, Rubí se mantuvo algunos días en la CDMX y luego volvió a su natal San Luis Potosí; sin embargo, de acuerdo con algunas declaraciones que ha dado tiene contemplado mudarse a la capital del país.

El mensaje de Rubí a Lolita Cortés

“No le guardo rencor, yo no soy una persona de rencores. La verdad es que no le he hecho nada. Independientemente de la opinión que tenga de mí, voy a ser sincera y lo digo de todo corazón; no me importa. Yo vengo a cumplir mis propias expectativas, no las de los demás”, dijo.