Esto se sabe sobre la supuesta agresión de Brian Villegas a Yeri Mua.

Los conflictos de parejas y exparejas son algo muy común en el mundo del espectáculo, el ejemplo más claro es lo que sucede entre María Fernanda Quiroz y Christian Estrada; sin embargo, hay otros famosos que recientemente acapararon los reflectores, se trata de Brian Villegas y su expareja Yeri Mua.

El Paparazzi de la Muerte llegó al programa. ¿Quién pudo sobrevivir?

La expareja sigue dando de qué hablar luego de que él le pusiera los cuernos a la creadora de contenido, hecho que desató muchos rumores, especulaciones y un sinfín de dimes y diretes entre ambos; sin embargo, las agresiones habrían trascendido a lo físico.

La madrugada de este día los influencers protagonizaron tremenda gresca al interior de un antro al que Yeri Mua acudió en compañía de sus amigos para celebrar su cumpleaños, no obstante, las cosas se salieron de control cuando Brian Villegas presuntamente llegó por sorpresa al lugar.

¿Qué dijo Yeri Mua? Luego del zafarrancho que se armó en dicho lugar, Mua recurrió a su cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos y compartió en sus redes sociales algunas fotografías de cómo quedaron sus amigos después de que presuntamente Brian Villegas los agrediera.

“Neta me siento tan mal por lo que le hicieron a mis amigos”, publicó la creadora de contenido en una de sus historias de Instagram en donde aparece uno de sus amigos con el rostro bañado en sangre y algunos golpes.

Te puede interesar: Así fue captado Christian Estrada tras polémica con Ferka.

Por su parte, uno de sus amigos agradeció a todos los que se preocuparon por él y aseguró que únicamente fue el botellazo: “Muchas gracias a los que se preocuparon, ya estoy chido, solo fue un botellazo jajaja, cómo reaccionarías tú si ves a tu amiga gritando por ayuda cuando un vato se la anda agarrando a lo descarado sin su consentimiento??, y si eres el compa del vato, tanto es tu afán por resaltar para quedar bien con una persona con seguidores al punto de contribuir a una pende... así??”.

Así mismo, la influencer colgó un tuit de ella misma que dice: “Me costó demasiado salir de ahí pero hoy ya no estoy dispuesta a tener miedo”. Cabe resaltar que en ninguna publicación figura el nombre de Brian Villegas, su expareja.

Crédito: Instagram/yerimua

Crédito: Instagram/yerimua

¿Cómo reaccionó Brian Villegas?

Luego de los comentarios que se desataron en redes, Brian Villegas subió una historia a su cuenta de Instagram donde aparece con golpes en el rostro, así como una captura de algunos comentarios en su contra.

La imagen la acompañó con el siguiente texto: “Realmente necesito que me manden los videos de lo que sucedió, no solamente estoy todo golpeado si no que la gente realmente está tomando un juicio que no les corresponde y creanme que era algo que ya estaba sanado y volvieron de nuevo a o mismo!! Me siento como si estuviera completamente solo contra toda la sociedad, y no creo que yo merezca todo eso!! Ya de verdad me estoy hartando de esto, yo estaba en otro antro para no molestar a nadie”, finalizó.