¿Cómo quedó el aumento del salario mínimo? Usuario lo explica con cervezas.

No son peras, ni manzanas en TikTok, el usuario identificado como @aaronmorron utilizó botellas de cerveza para explicar el aumento del salario mínimo en 2023, con esta manera divertida pretende educar de un tema tan importante para todas y todos los trabajadores y dar a conocer si realmente nos beneficia. No cabe duda de que no conquistamos el mundo porque no queremos.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

¿Cómo entender el salario mínimo?

La creatividad de los mexicanos no tiene límites y es que Aaron, un usuario en redes que se encarga de hacer investigaciones como consumidor e invita a los demás usuarios a hacerlo, utilizó como base el precio de una caguama para ilustrar el aumento del salario mínimo, un genio, sin duda, quién podría olvidarse de esta cifra con cervezas.

“En 2019 el salario mínimo estaba en 102 pesos y la caguama Victoria en 29 pesos, quiere decir que con el salario de un día alcanzaba para 3.5 caguamas”, argumentó el tiktoker.

Además, señaló que habrá aumentos en las bebidas alcohólicas con lo que, aunado al incremento del salario mínimo, la situación quedaría más o menos de la siguiente manera: “En 2023, el salario subirá a 207 pesos, la caguama costará 42 pesos, puede que suba unos pesos más, con estas cifras alcanzará para 4.9 caguamas, casi caguama y media más”, finaliza el video.

¿En cuánto quedó el salario mínimo para 2023?

A inicios de mes, Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, informó un gran logro y es que a partir del 1 de enero de 2023, el salario mínimo tendría un aumento de 20%. De modo que pasará de $172.87 a $207.44 pesos diarios, cifra que podrá recordarse de mejor manera con base en caguamas.



Mientras que, en la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de $260 a $312 pesos; lo que significa que tendrá un incremento mensual de $1,584 pesos.