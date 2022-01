Salma Hayek incendia Instagram con su mejor bikini en este 2022.

Salma Hayek arrancó el 2022 con la mejor actitud, ya que posó con un espectacular bikini estampado que la hizo brillar de pies a cabeza.

La querida actriz complementó su traje de baño con gafas negras y una pulsera que dejó ver su lado más minimalista.

La mexicana también confirmó que se tomó su primer café del año, bebida que es una de sus favoritas al ser originaria de Veracruz.

“Primer café del primer lunes del primer mes del Año Nuevo”, escribió Salma debajo de la foto que ganó millones de ‘Me Gusta’ en Instagram.

Por si fuera poco, la foto de Salma Hayek en bikini se llevó millones de halagos por parte de sus fanáticos y algunas figuras del espectáculo.

“Hermosa”, “Reina” y “Eres la más bella del mundo”, escribieron los admiradores de Hayek debajo del post.

Salma Hayek tuvo un 2021 lleno de éxitos

No es la primera vez que Salma Hayek da de qué hablar entre el público mexicano e internacional. Recuérdese que la mexicana puso el nombre de México en alto tras develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, California.

Fue el año pasado, cuando la veracruzana estuvo acompañada de su esposo François-Henri Pinault y su hija Valentina, quienes también posaron junto a la estrella ubicada muy cerca del Chinese Theatre, el cual es un cine muy famoso en la calle Hollywood Boulevard.

“Quiero decirles a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en Estados Unidos sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Los fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos difíciles, ellos me dieron valor”, expresó Salma en la ceremonia del evento que tuvo lugar en Los Ángeles.

