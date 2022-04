Ventaneando captó a Zuria Vega en rodaje de película de Salma Hayek.

Zuria Vega está participando en la nueva película de Salma Hayek.

Aunque a distancia, Salma Hayek ha vuelto a filmar en México. Se trata de la película Quiero Tu Vida, que protagonizan actores como Zuria Vega, Erick Elías y Jesús Zavala, cuya locación en la Ciudad de México, descubrió Ventaneando.

De hecho, nuestro lente indiscreto captó escenas al interior de una iglesia, de la boda en la que participan Erick y Zuria Vega. Aunque a cuenta gotas, la actriz habló el proyecto que según se sabe se estrenará por una plataforma de streaming.

“Perdón es que ahorita no podemos sacar imágenes... perdón pero no nos dejan hablar, yo creo que lo tendrían que ver con los productores. Perdón, perdón, pero son órdenes de la pruducción, discúlpame”, expresó.

Y aunque intentó evadir el tema con su obra de teatro Network, la actriz no se pudo escapar de las preguntas de nuestros reporteros.

Me siento muy contenta siempre de trabajar, pero mejor los invito al teatro para que vayan a ver ‘Network’

Tal parece que Zuria se encuentra trabajando bajo la producción de Salma, pero no quiso dar muchos detalles.

“Perdóname, pero es que en verdad son reglas de la producción, no son mías. Ya saben que yo soy muy respetuosa con todos ustedes, pero son reglas. Estoy contenta trabajando como siempre en la lluvia y en la noche. Perdón, pero las cosas se hacen con reglas y no me las puedo saltar porque me meto en problemas”, dijo.

“Llueve, truene o relampaguee nosotros seguimos trabajando. Es información que da la producción, ya cuando podamos hablar de esto, los invitaremos con mucho gusto”, continuó a nuestras cámaras de Ventaneando.

Salma Hayek protagoniza portada junto a su hija

Los éxitos continúan para Salma Hayek, pues recientemente protagonizó la portada de una importante revista de moda en México junto a su hija Valentina Paloma Pinault. Por primera vez, madre e hija hablaron sobre sus lazos familiares y proyectos profesionales.

