Captamos a Vadhir Derbez en el set de grabación de su nueva película.

Después de que el productor y director Hollywoodense, Rob Schneider, se deshiciera en elogios para con Vadhir Derbez con quien filma en México la cinta Amor es amor, nuestras cámaras localizaron al actor en una locación de dicha película en la que también participa Paulina Dávila, pareja de Juan Pablo Medina.

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Fue en un céntrico hotel de la Ciudad de México, que simulaba la salida de un centro nocturno con cortinas y alfombra roja, donde Vadhir Derbez apareció cerca de las 9 de la noche caracterizado con una peluca rubia y un amplio saco, siempre atento a la voz de su director.

Vadhir Derbez y Paulina Dávila grabaron una escena juntos

Vadhir Derbez aprovechó para saludar cordialmente al director de fotografía y hasta tuvo tiempo de hacerse una selfie. Momentos más tarde, el actor conversó con Paulina Dávila, quien le mostraba algunas imágenes de su celular.

Pasadas las 10 de la noche, los extras se preparaban para una escena en donde un grupo de reporteros rodean a Vadhir Derbez y a Paulina Dávila.

Siempre atento al rodaje, Rob Schneider fue captado, también, mientras caminaba en el área del valet parking del hotel supervisando el montaje desde muy temprano.

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La película Amor es amor, espera su estreno para finales de este 2022, en la temporada de estrenos decembrinos.

