En el mundo del espectáculo, las chispas del romance a menudo saltan en los lugares más inesperados. Esta vez, el set de MasterChef Celebrity 2024 se ha convertido en el escenario de una posible historia de amor entre dos de sus participantes: Sandra Itzel y Harold Azuara .

Las recientes declaraciones de ambos han encendido las redes sociales y han dejado a los fans especulando sobre un potencial nuevo romance en el mundo de las celebridades. Dicho esto, a continuación te compartimos los detalles.

¿Qué dijo Harold Azuara sobre Sandra Itzel?

Durante una entrevista reciente, Harold Azuara no dudó en expresar su admiración por Sandra Itzel, su compañera en MasterChef Celebrity 2024. El actor, de 27 años, confesó que Sandra entraba en su “lista de crush” y destacó la amabilidad que ella mostró hacia él durante la competencia.

“Creo que Sandra Itzel era de mi edad, y lo que más me gustaba de ella es que no sé si le daba lástima o qué pasaba, pero me daba muchos consejos de cocina y estaba en el balcón ayudándome mucho”, reveló Azuara. Estas palabras no solo demostraron su aprecio por la ayuda recibida, sino que también dejaron entrever un interés que iba más allá de una simple amistad entre compañeros de programa.

Sandra Itzel contesta a la declaración de Harold Azuara

La respuesta de Sandra Itzel no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, la cantante y actriz de 30 años respondió a las declaraciones de Harold con un mensaje cargado de cariño y expectativa. “Te amo @haroldazuara”, comenzó Sandra, aclarando que su apoyo durante el programa siempre fue genuino y nunca motivado por lástima.

“Siempre fue con todo el cariño, jamás lástima porque siempre creí en ti y en tu potencial que no debía ser desperdiciado por nervios normales. Amaba irte guiando en esos momentos”, explicó Itzel. Además, agradeció la “increíble forma de ser” de Harold y expresó su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los seguidores es la frase con la que Sandra concluyó su mensaje: “La historia queda en CONTINUARÁ". Esta declaración ha dejado la puerta abierta a especulaciones sobre un posible romance entre ambos, especialmente considerando que Sandra recientemente finalizó un tormentoso matrimonio con Adrián Di Monte.