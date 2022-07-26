Santa Fe Klan: una de sus canciones será parte de Black Panther: Wakanda Forever.

Santa Fe Klan se une al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pues la película Black Panther: Wakanda Forever incorporará uno de sus temas musicales.

Se trata de la canción Soy, la cual incorpora líneas como "Soy lo que soy, no existe otra opción", "El sol saldrá después de llover" y "Un día nuevo vendrá, un mundo nuevo será".

Marvel Studios lanzó el soundtrack de canciones que forman parte de su cinta, entre las que destacan temas de la cantautora Tems como No Woman No Cry.

Black Panther: Wakanda Forever se estrenará el próximo 11 de noviembre de 2022, pero los fanáticos aceptaron más que bien la canción de Santa Fe Klan: "Orgullo mexicano", escribió un fan en la caja de comentarios.

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Mexicanos ponen el nombre de nuestro país en alto

Tenoch Huerta y Mabel Cadena serán parte del elenco de la nueva entrega de Black Panther, pues interpretarán a Nemor y Namora respectivamente.

“Gracias a todos los paisanos, a los latinoamericanos. Ustedes cruzaron el río y dejaron todo lo que amaban atrás y gracias a eso, yo estoy aquí”, dijo Tenoch Huerta en la Comic- Con de San Diego.

Santa Fe Klan se une a Tenoch y a Mabel como los mexicanos que tendrán una participación en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, es un rapero originario de Guanajuato cuyos temas han logrado conectar con el público mexicano. El talento del cantante lo ha llevado a colaborar con grandes artistas del medio artístico, incluyendo Lupillo Rivera y el tema Grandes Ligas.

Debo entender, Te iré a buscar y Todo va estar bien son algunas canciones que forman parte del repertorio musical de Santa Fe Klan.

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