Santa Fe Klan comparte polémica canción tras ruptura de Maya Nazor.

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, no la está pasando nada bien luego del rompimiento con su novia Maya Nazor, con quien procreó hace meses al pequeño Luka, su primer hijo.

Mucho se ha especulado y rumorado desde que la creadora de contenido le pidió a sus fans que no le preguntaran más por Santa Fe Klan, pues en redes sociales aseguran que su rompimiento pudo ser debido a que la influencer es una cazafortunas, así como también hay quienes aseguran que se debió por una infidelidad del cantante guanajuatense.

Sin embargo, hasta ahora todos son rumores ya que ninguno de los dos ha querido hablar sobre el tema, por lo que se desconocen las verdaderas razones de su separación. Lo único que hemos podido ver es que el cantante mexicano la está pasando mal.

¿Por qué se quebró Santa Fe Klan en el escenario? En los últimos días se viralizó un video en el que se ve a Ángel Quezada romper en llanto mientras interpreta el tema “Se acabó”. En las imágenes se ve como su equipo se solidariza con él y una mujer lo abraza y le seca las lágrimas.

¿Desde cuándo se habría terminado su romance?

Se desconoce a ciencia cierta cuando llegó a su fin su romance, no obstante, trascendió un video del cumpleaños del intérprete de “Mar y tierra”, “Así soy” y “Te iré a buscar”, entre otras, en donde jamás aparece la guapa creadora de contenidos, por lo que se especula que desde entonces las cosas no marchaban bien entre ambos.

¿Qué dice la canción que compartió Santa Fe Klan en sus redes?

Luego de las filtraciones de estos videos, el rapero guanajuatense compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece cantando un tema de desamor, mismo que bien pudo haber compuesto luego de la ruptura con Maya o al menos es lo que se especula.

“Nuestro amor llegó a su final, yo pensaba que nada iba mal, fue la razón y yo me preguntó cuál; me muero de frío porque tú no estás conmigo; ay no, Dios mío, la soledad de testigo”, versa la primera parte de la canción.

En un segundo extracto, Ángel Quezada deja claro que la pareja en cuestión se encuentra separada, ¿será su historia de amor con Maya Nazor?

“No entiendo lo que ha pasado si yo sigo enamorado, pero estamos separado, tú por tu lado y yo por el mío”, añade. El video fue acompañado con el texto “¿Quién la quiere escuchar?”.