Ella sería la culpable de la ruptura entre Santa Fe Klan y Maya Nazor.

A decir de los fans, Mona y Santa Fe Klan podrían tener una relación más allá de la amistad y sería la influencer la causante de la ruptura entre el rapero y Maya Nazor, sin embargo, es la misma Mona la que sale a dar su versión de los hechos, ¿le creemos?

¿Quién es la culpable de la ruptura entre Santa Fe Klan y Maya Nazor?

Muchos fans comenzaron a especular sobre una posible relación o algo más allá de la amistad, entre la influencer Mona, y el rapero Santa Fe Klan, todo esto derivado de un video que Moma transmitió en vivo mientras estaba de fiesta con Geros, su pareja y donde se encontraba el rapero.

En el video, Geros le pregunta a Mona que quién le gusta a lo que ella responde que está grabando, no obstante, al parecer el reclamo no era para Santa Fe Klan, sino para una persona de seguridad que estaba cuidando al rapero, pero apesar de esto, los fans seguían mantiendo la idea de que entre ellos hay o hubo algo más allá de la amistad.

¿Qué dice Mona al respecto?

Ante los rumores de ser la responsable de la ruptura amorosa entre el rapero y su expareja, es la misma Mona, quien, con su peculiar estilo para decir las cosas, sale a explicar lo que realmente pasó entre ellos.

La influencer que se ha hecho viral por compartir contenido al lado de su novio Geros, señala que en una fiesta a la que asistieron, también se encontraba Santa Fe Klan y cuando le preguntó por su “mujer”, éste le dijo que no la había querido llevar por esos ambientes, pero parece desde ese momento ya no estaban juntos, y que, aunque desconoce el motivo de su separación, no fue ella, pues cuando hicieron la colaboración ya se habían separado y a ella no le correspondía decirlo.