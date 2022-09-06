  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Santa Fe Klan fue detenido, ¡mientras grababa un video! Así sucedió.

El rapero Santa Fe Klan, fue detenido por policías, ¡y el incidente quedó grabado! ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

Santa Fe Klan .jpg
Angel y Mc Davo.jpg
Angel vaquero.jpg
Angel tumbado .jpg
Angel y Beto de Calibre 50.jpg
Angel selfie en el espejo .jpg
Angel tocando el acordeón .jpg
Angel posando .jpg
Angel Quezada.jpg
Angel selfie en el escenario .jpg
Angel lastimado.jpg
Angel hablando por telefono.jpg
Angel grabando.jpg
Angel en la cabina.jpg
Angel entrenando .jpg
Angel en la cabina de avión.jpg
Angel en el Foro Sol.jpg
Angel en el barrio.jpg
Angel en concierto.jpg
Angel en el barrio (2).jpg
Angel con gorra.jpg
Angel cantando.jpg
Angel de perfil.jpg
Angel en concierto (2).jpg
Angel dando concierto.jpg
Angel corte de pelo.jpg
Angel con su gente.jpg
Angel con sombrero.jpg
Angel Bulls.jpg
Angel con gorra (2).jpg
/
Santa Fe Klan .jpg
Angel y Mc Davo.jpg
Angel vaquero.jpg
Angel tumbado .jpg
Angel y Beto de Calibre 50.jpg
Angel selfie en el espejo .jpg
Angel tocando el acordeón .jpg
Angel posando .jpg
Angel Quezada.jpg
Angel selfie en el escenario .jpg
Angel lastimado.jpg
Angel hablando por telefono.jpg
Angel grabando.jpg
Angel en la cabina.jpg
Angel entrenando .jpg
Angel en la cabina de avión.jpg
Angel en el Foro Sol.jpg
Angel en el barrio.jpg
Angel en concierto.jpg
Angel en el barrio (2).jpg
Angel con gorra.jpg
Angel cantando.jpg
Angel de perfil.jpg
Angel en concierto (2).jpg
Angel dando concierto.jpg
Angel corte de pelo.jpg
Angel con su gente.jpg
Angel con sombrero.jpg
Angel Bulls.jpg
Angel con gorra (2).jpg
Santa Fe Klan .jpg
Angel y Mc Davo.jpg
Angel vaquero.jpg
Angel tumbado .jpg
Angel y Beto de Calibre 50.jpg
Angel selfie en el espejo .jpg
Angel tocando el acordeón .jpg
Angel posando .jpg
Angel Quezada.jpg
Angel selfie en el escenario .jpg
Angel lastimado.jpg
Angel hablando por telefono.jpg
Angel grabando.jpg
Angel en la cabina.jpg
Angel entrenando .jpg
Angel en la cabina de avión.jpg
Angel en el Foro Sol.jpg
Angel en el barrio.jpg
Angel en concierto.jpg
Angel en el barrio (2).jpg
Angel con gorra.jpg
Angel cantando.jpg
Angel de perfil.jpg
Angel en concierto (2).jpg
Angel dando concierto.jpg
Angel corte de pelo.jpg
Angel con su gente.jpg
Angel con sombrero.jpg
Angel Bulls.jpg
Angel con gorra (2).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado