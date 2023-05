Maya Nazor dedica polémico mensaje a Karely Ruiz y Santa Fe Klan.

Sorpresa fue la que se llevaron los 70 mil asistentes en la presentación del rapero Santa Fe Klan en Monterrey; en concreto, por besarse con Karely Ruiz y dedicarle ‘Mar y Tierra’, la canción que originalmente era para Luca, su hijo en común con Maya Nazor.

En medio de la polémica, la ex pareja del cantante y madre de su hijo, aprovecharía el espacio del podcast ‘Está bien estar mal’ conducido por Amy Rey para externar finalmente una opinión de los acontecimientos. Unos que luego de ocurrir no tardaron en viralizarse y provocar varias reacciones en las redes sociales.

¿Cuál fue el polémico mensaje de Maya Nazor para Karely Ruiz y Santa Fe Klan?

A lo largo del podcast, Maya Nazor conversaba sobre algunos puntos importantes de su vida. Por ejemplo, su proceso para convertirse en una influencer, su etapa de madre y algunos detalles de su relación amorosa con Santa Fe Klan. De hecho, la mujer de 24 años terminaría por aclarar lo que siente actualmente por él.

“La verdad, siento mucho respeto y respeto que va a existir para toda la vida. Luca siempre va a tener a su mami y a su papi”, comentaba la celebridad de Internet sobre la controversia que vincula sentimentalmente a su ex pareja con la influencer Karely Ruiz.

A la misma vez, Maya Nazor fue cuestionada sobre lo que pensó tras ver el video de los dos famosos. De acuerdo con otros medios informativos, ella explicaría que no sintió nada aunque antes de responder, titubeó un poco.

“Pues nada, como que sí, no sé, yo no me di cuenta, a veces te enteras más de las cosas por los fans... me levanto de repente en las noches a volver a dormir a Luca, agarré el teléfono y es cuando veo que me empiezan a etiquetar y pues nada más lo vi y ni modo”, compartía la nacida en Cuernavaca, Morelos.

Finalmente, la TikToker expresaría que no le interesan las críticas por dejar de seguir a Karely Ruiz, ya que lo único que le importa son las personas que “vibren bonito” dentro de su círculo social. Así mismo, confesaba que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida junto a su hijo: “(...) Enamorada de mi bebé. Me siento completa, nunca me había sentido mejor”.

