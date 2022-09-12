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FOTOS | Danna Paola en las grandes ligas, ¡junto a Kim Kardashian!

Danna Paola posa junto a Kim Kardashian y Sarah Jessica Parker en la semana de la moda. ¡La mexicana triunfando internacionalmente!

Por: TV Azteca

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