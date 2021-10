FOTOS | El "Chicharito" habló de los errores que cometió con Sarah Kohan.

El futbolista mexicano habló como nunca del mal momento que vivió Sarah Kohan a su lado y aceptó por primera vez que no siempre fue una mejor persona con ella.

Recientemente han circulado rumores sobre la mala relación de Javier “Chicharito” Hernández y Sarah Kohan, con quien el astro tuvo dos hijos: Nala y Noah.

Incluso se especuló que el futbolista tenía una nueva relación con la influencer Caitlyn Chase, con quien se le vio cenando, lo que permitió que se hiciera público que él y la modelo australiana están en trámites de divorcio.

En entrevista con The Ringer, Javier Hernández abrió su corazón y habló de los temas de los que no suele compartir, como que el 2020 fue un año muy difícil para él ya que su abuelo había fallecido.

También confesó que cuando Sarah decidió regresar a su país con sus hijos lo hizo porque él no fue un buen compañero: “No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”.

El “Chicharito” recordó que fue una época muy oscura de su vida y que en ese momento le costaba expresar lo que sentía, ya que de otra forma sentía que se iba a desbordar, ya que siempre se ha considerado una persona muy sensible.

“Siempre he sido muy sensible. Muchas veces intenté ocultarlo. Me di cuenta de que tenía que hacerlo. No soy el más alto. No soy muy grande. No soy muy estereotípicamente masculino. Vemos a un hombre llorar, pensamos que es débil, pero todos somos humanos”, indicó el futbolista.

Javier Hernández también confesó que llegó a considerar abandonar su carrera como futbolista, ya que tenía muchas dudas sobre él mismo, pero después de reconocer sus emociones, pudo superar ese momento y regresar al camino.

“En la sociedad, la vulnerabilidad es la debilidad. Para mí, la vulnerabilidad es una de las cosas más poderosas, fuertes y amorosas que puedes hacer por ti mismo y por la humanidad”, aseveró el exjugador de las Chivas.

Por último, Javier Hernández también confesó que se sentía vacío pero lo que quería era aceptación: “Era como un vacío. Estaba tratando de adormecerme. Se trataba de aceptarme. Estamos confundidos de alguna manera, que nos valoramos a nosotros mismos por nuestros logros”.

