SAT: ¿Cuántas transferencias bancarias puedo hacer en un día?

Los movimientos de dinero, son una constante a lo largo de la vida, pero la realidad es que siempre hay excepciones respecto a ciertas acciones. Por ello, es que vale la pena saber cuántas transferencias bancarias se pueden hacer en un día, según el SAT.

Empecemos diciendo que los pagos a través de transferencias bancarias han ido en aumento en los últimos años y una de las principales preocupaciones de los clientes bancarios, es sobre lo que pasa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien es el encargado de vigilar los movimientos que realizan los mexicanos. Y dentro de esta premisa, es necesario conocer qué podemos hacer.

¿Cuántas transferencias bancarias se pueden hacer en un día?

La realidad es que, no existe algún límite establecido para el envío de dinero por transferencias, pero puede ser un poco difícil de entender, la verdad algunas instituciones financieras sí los establecen en cuánto al horario y montos para hacer este tipo de operaciones.

Demos un ejemplo, algunos bancos permiten hacer transferencias de hasta 500 mil pesos, mientras que algunas cuentas solo permiten recibir 20 mil al mes, aunque cuentan con la opción de aumentar la línea de manera gratuita.

Cerremos expresando que, el SAT no supervisa lo relacionado con las transferencias bancarias que se realizan por Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Ahora bueno, es también una realidad que sí tiene la capacidad de auditar los depósitos en efectivo, pues en este caso el monto máximo es de 15.000 pesos.

Considera que hay ciertas palabras que no son apropiadas para usar, por ejemplo: frases que remitan a bromas, no implementar nombres falsos o raros y no mencionar las palabras “armas” o “producto ilegal”.