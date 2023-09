SAT: ¿Qué significa acceso denegado y por qué no puedo facturar?

Es necesario tener una buena situación financiera para nuestra vida diaria y desde aquí, adquirir ciertos conocimientos que pueden ser valiosos. Desde esa premisa, vale la pena que conozcas lo que significa el acceso denegado y el por qué no puedes facturar dentro del SAT.

Empecemos dando una breve información sobre esta entidad: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una institución que forma parte del gobierno y se hace cargo de que las personas físicas y morales, participen y se encarguen de las obligaciones tributarias y aduaneras.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

Te puede interesar: SAT: ¿Qué pasa si no estoy dado de alta en el régimen fiscal correcto?

Todos los contribuyentes, deben pagar de acuerdo con los ingresos o la cantidad de dinero que facturan cada mes. Queda claro que tiene la autoridad suficiente de llevar a cabo un procesamiento respectivo, así que mejor saber qué hacer ante determinados casos, los cuales pueden ser un problema.

¿Por qué no podrías facturar dentro del SAT?

El primer motivo por el que no podrías facturar, puede radicar en que no cumplas con tus obligaciones, lo que es lo mismo, no declarar tus ingresos y pagar tus impuestos correspondientes de acuerdo al régimen fiscal que tengas en el SAT, lo que puede derivar en multas o cancelación de su cuenta en el portal.

Otra razón, está en la facturación ilegal, la tecnología es uno de los mejores aliados para poder detectar facturas falsas.

Si es el caso, las autoridades fiscales detectan facturación de actividades ilícitas, tu uso de CFDIs quedará inhabilitado y tendrías consecuencias dentro del orden penal, las cuales dependerán de un proceso judicial.

También te puede interesar: SAT: ¿Cuáles son los nuevos servicios que puedes deducir de impuestos en agosto?

Otra de los motivos, es no tener tu domicilio fiscal en orden o actualizado, ya que si llegan a surgir cambios que no han sido notificados al SAT, la autoridad fiscal puede tomar la decisión de cancelar tu certificado.