SAT: Esto sucede si presentas tu declaración en ceros

Si hay algo que causa verdaderos dolores de cabeza a las personas es la declaración anual; sin embargo, dentro de este rubro, hay algo que se llama declaración en ceros, pero ¿qué es y quiénes pueden presentarla ante el SAT?

¿Qué es la declaración en ceros?

La “declaración anual en ceros” es un término que se refiere a un procedimiento que deben realizar ciertos contribuyentes ante la autoridad fiscal (SAT).

Se refiere a la presentación de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) por parte de los contribuyentes que no tuvieron ingresos gravables o deducciones fiscales durante el periodo fiscal correspondiente.

En otras palabras, cuando un contribuyente no tuvo actividad económica durante el año fiscal y, por lo tanto, no obtuvo ingresos sujetos a impuestos o no realizó gastos deducibles que pudieran reducir su carga fiscal, puede presentar una declaración anual en ceros.

¿Por qué es importante presentarla?

La presentación de la declaración anual en ceros es un requisito importante del sistema tributario, para mantener la situación fiscal del contribuyente actualizada y en cumplimiento con las obligaciones fiscales.

Aunque el contribuyente no tenga impuestos por pagar, es importante presentar esta declaración para evitar posibles sanciones o problemas futuros con la autoridad fiscal.

No obstante, es necesario tener en cuenta lo siguiente:



Obligatoriedad : Aunque no haya habido ingresos o actividad económica, es obligatorio presentarla en ceros.

: Aunque no haya habido ingresos o actividad económica, es obligatorio presentarla en ceros. Revisión: Una vez presentada en ceros, el SAT podría realizar auditorías o revisiones para corroborar dicha información.

¿Cuáles son los riesgos?