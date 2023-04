“Mi papá se murió hace mucho tiempo": Sebastián sobre su padre Alfredo Adame.

Sebastián Adame tuvo palabras contundentes para con su padre Alfredo al afirmar “mi papá se murió hace mucho tiempo”.

La ira de Alfredo Adame fue domada en el programa. ¿Verdad o mentira?

En el marco de una reciente entrevista, el actor afirmó que no tenía sensaciones positivas para con su hijo al punto de decir que no quiere saber nada de él. Obviamente que iba a haber respuesta, más si tenemos en cuenta que hay un lazo familiar, y así fue el caso.

¿Qué dijo Sebastián Adame sobre su padre?

Esta semana Sebastián participó de un pequeño reportaje para hablar sobre la invitación que recibió su papá para asistir a la Marcha del Orgullo LGBT que se celebrará en junio.

Sin pelos en la lengua afirmó estar muy decepcionado y enojado de que Alfredo Adame haya recibido la invitación pues es una persona “homofóbica, transfóbica y misógina”. También detalló que a su papá no le importa apoyar y solo busca su éxito. Sus palabras concretas fueron: “no le importa la comunidad. Lo más importante es alzar la voz y evitar que él vaya”.

Sebastián afirmó que Alfredo Adame es su progenitor y siempre lo será, pero lamentó los últimos escándalos que ha protagonizado y concretamente comentó: “es mi padre pero mi papá se murió hace mucho, lo que está desde hace tiempo no es mi papá. No hago caso a los comentarios que hace”. Al margen de las muchas cosas que se dijeron también es evidente que seguramente la polémica seguirá existiendo por más que cada cual diga que no quiere saber nada del otro. Pero si es claro que las cosas entre ambos estarán mal tal vez para siempre.