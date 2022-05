Así responde Sebastián Yatra a su supuesto VIDEO sexual.

Sebastián Yatra rompió el silencio a su llegada a la Ciudad de México, antes de presentarse en un famoso festival de música el pasado fin de semana.

Fue durante su paso por el aeropuerto, donde el cantante colombiano habló del supuesto video sexual que grabó, asegurando que él nunca realizó un filme para adultos.

Por si fuera poco, el intérprete de Tacones Rojos también reveló que su mánager sufrió un intento de extorsión por el presunto video sexual.

“Yo no lo vi del todo... me parezco un montón y yo hasta lo dudé. Me escribió mi mánager Paola porque le mandaron un mail de ‘tenemos el video porno de Sebastián, si lo quieres páganos plata’. Mi mánager me escribió y me dijo ‘Sebas, ¿hay algún video del que me quieras contar?’... me puso a pensar”, declaró Sebastián Yatra a la prensa mexicana.

Sebastián Yatra desmiente aparición en video sexual

Sebastián Yatra negó ser el hombre del video sexual viralizado, asegurando que solo tiene un gran parecido. El reguetonero también aclaró que él es una persona muy precavida sobre grabarse teniendo intimidad.

“No, yo no me he grabado, yo soy un tipo precavido como ustedes... discreción que hay muchas cámaras. Espero no tener un video porno por ahí", declaró a entre risas.

Por último, Yatra habló de la reacción de sus papás ante la polémica del video sexual.

“Yo no sé si mis papás se enteraron, yo no hablé con mis papás del tema”, declaró antes de presentarse en el escenario de un festival de música en la Ciudad de México.

Antes de su llegada a tierras aztecas, el cantante latino ya había hablado de la polémica a través de sus historias de Instagram, donde tomó la situación con humor en compañía de su grupo de amigos.

Acabo de ver un video ‘nopor’ de un man idéntico a mí, quería contarles

