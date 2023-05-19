Secuestra a su novio por miedo que le fuera infiel: así fue el momento.
En muchas ocasiones los celos y las inseguridades de una persona pueden dar muchos dolores de cabeza, ahora una mujer secuestró a su novio por miedo a una infidelidad.
Esto puede ser gracioso para ciertas personas, pero la realidad es que está lejos de ser algo siquiera simpático, ya que sus acciones llegaron al límite, pues una mujer secuestró a su novio por miedo a que le fuera infiel.
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La historia sucedió en La Plata, Argentina, ciudad que está situada a solo 50 km de Buenos Aires, lugar donde la historia ha dejado sin palabras a las autoridades.
¿Cómo es que una mujer secuestró a su novio por miedo a que le fuera infiel?
Las dos personas tuvieron un noviazgo que se extendió por 6 meses y, claramente la situación era un tanto tóxica, pues ella lo secuestró, porque quería evitar que le fuera infiel a partir de las presunciones que tenía.
El hombre de 29 años, cuya identidad fue preservada, comentó que su expareja de 30 en un momento le pidió su celular y procedió a borrarle la aplicación WhatsApp para luego romperle su móvil. Una vez que hizo esto, lo dejó encerrado en su casa durante 3 días por temor a que él le fuera infiel con otra mujer.
Durante estas horas estaba completamente incomunicado, hasta que llegó un momento donde pudo arrebatarle el celular a su expareja para luego pedirle ayuda a un amigo.
Afortunadamente se contactó con una persona que fue útil, porque dio aviso a la policía y al poco tiempo arribaron y pudieron liberar al hombre que estaba ileso.
#LaPlata Arrestaron a “Chernobyl” (La más tóxica de todas),mantuvo cautivo a su novio por celos encerrándolo durante 3 días. Le desinstaló el WhatsApp del Teléfono y ella estaba todo el día en la casa ya que cobraba un plan social. La policía rescató a la víctima en 126 y 600 pic.twitter.com/KmXCyf9ozc— Fernando Tocho (@nandotocho) May 13, 2023
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Constataron que había sido privado ilegítimamente de su libertad, porque cuando llegaron el hombre estaba pidiendo ayuda a gritos. La mujer fue detenida y se le abrió un expediente judicial por sus acciones.