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FOTOS | Secuestradores le piden autógrafos a Aleks Syntek. Esto pasó.

El cantante y próximo mentor de La Academia, vivió un secuestro exprés en la CDMX que terminó en una historia peculiar.

Por: TV Azteca

Aleks Syntek con Alex Lora.jpg
Aleks Syntek cantando.jpg
Aleks Syntek con Bunbury.jpg
Aleks Syntek bandera de México.jpg
Aleks Syntek con Carlos .jpg
Aleks Syntek con fondo de Stranger Things.jpg
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Aleks Syntek con su mamá.jpg
Aleks Syntek de vacaciones.jpg
Aleks Syntek de joven .jpg
Aleks Syntek dando concierto.jpg
Aleks Syntek en concierto.jpg
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Aleks Syntek en Inglaterra.jpg
Aleks Syntek en la formula E.jpg
Aleks Syntek en Liverpool.jpg
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Aleks Syntek en su estudio de música .jpg
Aleks Syntek saludando.jpg
Aleks Syntek Navidad.jpg
Aleks Syntek selfie con lentes.jpg
Aleks Syntek selfie en Nueva York.jpg
Aleks Syntek selfie en un restaurante .jpg
Aleks Syntek selfie.jpg
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