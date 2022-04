Semana Santa 2022: ¿Habrá recorte de agua en CDMX?

La escasez de agua ha sido un constante problema en la CDMX y Estado de México, por ello, en los últimos años Conagua ha realizado cortes de agua durante Semana Santa con el fin de evitar el desperdicio del vital líquido, sobre todo durante el ‘sábado de gloria’.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema Cutzamala ha presentado el nivel más bajo en los últimos 25 años debido a la escases de lluvias en centro de la República Mexicana, sobre todo en la Ciudad de México y Estado de México, por lo que se espera que el nivel descienda más.

¿Habrá recortes de agua en la CDMX durante la Semana Santa?

Hasta el momento no hay alguna previsión que contemple un posible recorte de suministro entre los habitantes de la CDMX y Edomex, no obstante, las autoridades invitaron a los pobladores a cuidar este recurso vital; no obstante sí habrá una disminución en el suministro para cada alcaldía de la capital del país.

Asimismo, el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México planea realizar diversos operativos, los cuales incluyen la disminución de agua, la cual no afectará las actividades cotidianas de los pobladores durante la Semana Santa.

Es importante mencionar que, aunque no haya un corte de agua, se invita a la ciudadanía a no desperdiciar del vital líquido, ya que en caso de ser sorprendido tirando agua o desperdiciándola, podrían hacerse acreedores a una multa de hasta 3 mil 848.80 pesos.

¿Por qué se mojan durante el sábado de gloria?

Usualmente el sábado de gloria es una fecha de la religión católica que forma parte de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Históricamente, los fieles no se bañaban durante la Semana Santa, ya que el agua era considerada un elemento de purificación; sin embargo, con el paso del tiempo la tradición cambió y los creyentes comenzaron a mojarse arrojándose cubetadas o globos llenos de agua.

Actualmente esta práctica es menos frecuente, luego de que las autoridades decidieran suspender el suministro de agua durante estas fechas, esto debido a la escasez que se vive en diversas partes del mundo.

Recomendaciones para cuidar el agua, según la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la CDMX y la Ley de Cultura Cívica de la CDMX.



No utilizar mangueras para lavar el automóvil o el patio.

Denunciar cualquier desperdicio de agua o abuso de esta.

Antes de salir, asegúrate que todas las llaves se encuentren cerradas y que no existan fugas.

Tomar baños menores a cinco minutos, usar un vaso para lavar los dientes y cerrar las llaves siempre que no sea necesario usar agua.

Para denunciar alguna fuga o desperdicio de agua, puedes hacerlo comunicándote a los teléfonos: 5556543210 o 5556581111.