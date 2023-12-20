Dictan sentencia para el responsable de la muerte de Octavio Ocaña

A dos años de la trágica muerte que sufrió el joven actor, Octavio Ocaña, la justicia llegó para su familia, quien nunca se ha rendido, pues además de que hay un culpable por la muerte de Octavio, ya dictaron su sentencia, la cual será de 20 años y 9 meses en la prisión y deja más tranquilos a los padres y hermanas de Ocaña.

