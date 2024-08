SEP anuncia que las clases inician hasta el 9 de septiembre: estos son los alumnos afectados

El inicio del ciclo escolar de la SEP siempre trae consigo una mezcla de emociones: nervios, entusiasmo y, para algunos, quizás un toque de nostalgia por las vacaciones que terminan. No obstante, este año el panorama educativo en México presenta un escenario particular, con un regreso a clases que no será simultáneo para todos los estudiantes del país.

¿Qué alumnos vuelven a clases el 9 de septiembre, según la SEP?

Mientras que la mayoría de los estudiantes de educación básica en México ya habrán regresado a sus aulas este 26 de agosto, marcando el inicio oficial del ciclo escolar 2024-2025 , un grupo específico de alumnos tendrá que esperar un poco más para retomar sus estudios.

En este sentido, en el municipio de Chalco, Estado de México, el regreso a clases se ha pospuesto hasta el 9 de septiembre de 2024. Cabe señalar que esta decisión no ha sido tomada a la ligera, sino que responde a una situación de emergencia provocada por fuertes lluvias que han azotado la región.

Las inundaciones han afectado severamente a la comunidad, con más de 2,000 viviendas anegadas por aguas negras, impactando a más de 7,600 personas. Ante este panorama, la Secretaría de Educación del Estado de México ha optado por retrasar el inicio de clases en 22 escuelas de la zona, buscando garantizar un regreso seguro para más de 5,200 estudiantes.

Lista de escuelas que regresan a clases el 9 de septiembre

Por lo anterior, las instituciones educativas afectadas por esta medida abarcan desde nivel preescolar hasta secundaria, incluyendo:



Preescolar :

Jardín de Niños “Paulo Freire” Jardín de Niños “Los Niños Héroes” “Cuauhtémoc” “Donato Guerra” “Lázaro Cárdenas” “Guadalupe Victoria” “Efraín Huerta” “Frida Kahlo” Preescolar “10 de Abril” “Josefina Esperanza Berumen de Ximénez”

: Primaria :

Instituto Educativo-Cultural Tonatiuh “Moctezuma” “Lic. Juan Fernández Albarrán” “Margarita de Gortari de Salinas” “Frida Kahlo” “Huitzilopochtli” “Carmen Serdán” “Nezahualcóyotl” “Héctor Ximénez González”

: Secundaria y Telesecundaria :

Oficial No. 0627 “Cuitláhuac” Oficial No. 0646 “Frida Kahlo” Oftv. No. 0372 “Ignacio Ramírez”

:

✏️ #TomaNota | Se aplazará hasta el 9 de septiembre el retorno a las aulas en 22 escuelas ubicadas en la zona afectada por las lluvias en #Chalco, para garantizar un #RegresoAClases seguro para más de 5 mil 200 estudiantes. 🏫📚🎒 pic.twitter.com/3xNdOq54KM — Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (@SeducEdoMex) August 25, 2024

