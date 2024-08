La condición para el regreso a clases por dengue y Covid-19, anuncia la SEP

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue y este viernes llegarán a su fin las vacaciones de verano después de casi mes y medio de descanso, por lo que las y los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) deberán regresar el próximo lunes a las aulas, tal y como lo marca el calendario escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ).

¿Cuándo terminan las vacaciones de verano?

El calendario oficial de SEP para el ciclo escolar 2024-2025 contempla que las clases iniciarán el próximo lunes 26 de agosto, aunque dicha medida no aplicará para personal administrativo ni personal docente, quienes volverán a los planteles educativos del 19 al 23 de agosto debido a la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Mi suegra se quedó con mi papá | Programa del 19 de agosto del 2024 [VIDEO] El papá y la suegra de Reyna tienen una relación formal, pero Rocío se ha tomado algunas libertades y Gamaliel podría perder su casa. ¿Hará algo al respecto?

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2024-2025 contempla un total de 190 días efectivos de clases, ya contando puentes y días festivos.

Te puede interesar: SEP: Se filtra nueva boleta de calificaciones para alumnos de primaria y secundaria

¿Cuál es la condición que impuso SEP para el regreso a clases?

La SEP dio a conocer una condición para este regreso a clases, esto debido al incremento de casos de COVID-19 y dengue. En el último reporte de la Secretaría de Salud (Ssa) se dio a conocer que México acumula 495 decesos y más de 12 mil casos de COVID-19.

Hasta el 17 de agosto, las entidades con más casos de COVID-19 son la CDMX, Nuevo León, Querétaro, Estado de México y Puebla. Mientras que el dengue registra un aumento en casos del 261% respecto al año pasado. Hasta el momento se contabilizan 33 mil expedientes de esta enfermedad, sobre todo en los estados del centro del país. Por ello, la SEP dio a conocer que contemplan volver al uso obligatorio de cubrebocas dentro de los salones de clases.

¿En dónde se aplicará esta medida? Hasta el momento el uso de cubrebocas será opcional en aquellas escuelas de preescolar, primaria y secundaria del estado de Coahuila en donde la ventilación no sea buena, esto después de que se reunieran autoridades de la Ssa del estado y la SEP.

Te puede interesar: SEP entregará regalos a estos estudiantes en abril, mayo y junio

Eliud Aguirre, secretario de salud, indicó que los contagios son menores a los registrados en 2023, por ello, se reforzará la limpieza de aulas y pupitres, así como en los filtros de entrada.

“Ya hemos estado platicando con las autoridades de educación pública, y las recomendaciones son las mismas que ya hemos estado platicando con ustedes, el primer filtro es el hogar, ahí los padres de familia verían a sus hijos, si traen algún tipo de síntomas que no los envíen a la escuela, que vayan con un médico para que sea valorado”.

Además de Coahuila, en San Luis Potosí también se descartó el uso obligatorio del cubrebocas para el nuevo ciclo escolar, pues los casos de COVID-19 han sido mínimos. No obstante, en Tamaulipas es probable que se use de forma obligatoria, esto para prevenir contagios de COVID-19, dengue y otras enfermedades.