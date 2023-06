SEP: ¿Cuáles son los puentes y días festivos del calendario 2023-2024?

A tan solo unas semanas que el ciclo escolar 2022 - 2023 termine en la mayor parte de los estados, ha comenzado a circular en internet el que probablemente será el calendario de la SEP para el ciclo 2023- 2024 para el nivel preescolar, primaria y secundaria tras el regreso a clases. Actualmente, algunos de los estados ya comenzaron el periodo vacacional a consecuencia de las altas temperaturas, por lo que la difusión de este calendario ha creado dudas entre la comunidad escolar sobre la fecha de inicio de clases y los puentes a lo largo del año.

¿Cuándo terminará el ciclo escolar 2022- 2023 de la SEP?

Debido a las condiciones climáticas derivadas por la tercera ola de calor en el país, algunos estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han suspendido las clases presenciales para evitar exponer a los menores ante las altas temperaturas del exterior, por lo que se ha considerado la posibilidad de adelantar las vacaciones de verano. En el caso de Sinaloa, estas ya comenzaron aún sin tener aún en cuenta una fecha estimada para el retorno a clases. Para el resto de los estados, incluida la Ciudad de México, el ciclo escolar terminará el 19 de julio y no el 26 como se tenía previsto debido a la reprogramación del Taller Intensivo de Formación Continua para las y los docentes.

¿Cuáles serán los puentes que aparecen en el calendario SEP?

Hasta el momento la SEP no ha compartido el calendario oficial para el ciclo escolar 2023 - 2024 por lo que el que circula en redes sociales no es el definitivo aunque cabe la posibilidad que una vez concluido el presente curso se difunda por medios oficiales. No obstante, este brinda un panorama aproximado de las fechas en que se llevarán a cabo los puentes oficiales por días festivos. Estos serían:



20 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

5 de febrero: Día de la Constitución.

18 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (este se celebra el 20 de marzo, la SEP decidió recorrerlo al día lunes).

En este calendario también se consideran los Consejo Técnico Escolar (CTE) de la SEP, días en que los alumnos no acuden a clase y son considerados como puentes. Estos se celebran los últimos viernes de cada mes, por lo que las fechas establecidas por el calendario son: 29 de septiembre, 27 de octubre, 24 de noviembre, 26 de enero, 23 de febrero, 26 de abril, 31 de mayo y el 28 de junio. Finalmente, las Descargas Administrativas, fechas en que los alumnos tampoco acuden a clase se realizarán los días 17 de noviembre, 15 de marzo y 12 de julio, fechas previas a la entrega de la boleta de calificaciones.

Este modelo del calendario SEP propone que el regreso a clases para los alumnos de educación básica de todo el país se llevará a cabo el día lunes 28 de agosto y que las vacaciones navideñas se realizarán del 18 de diciembre al 5 de enero.