SEP anuncia nuevo horario de clases a partir del lunes 19 de febrero

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el nuevo horario de clases para algunos estudiantes de educación básica, el cual entrará en vigor a partir del próximo lunes 19 de febrero del año en curso, es decir, 2024.

A través de un comunicado oficial, la SEP informó que el horario de invierno para los estudiantes de nivel básico había concluido tanto para el turno matutino como vespertino, aplicando únicamente en el estado de Puebla. Pero entonces, ¿cuál es la nueva hora de entrada y salida? A continuación te lo decimos.

¿Cuáles son los nuevos horarios de ingreso y salida?

En este sentido, a partir del lunes 19 de febrero, los nuevos horarios para ingreso y salida de los alumnos de educación básica en Puebla serán los siguientes:

Por la mañana, desde las 9:00 AM hasta el mediodía para los chiquitines de preescolar; los de primaria deberán estar en sus pupitres desde las 8:00 AM hasta la 1:00 PM; mientras que los de secundaria tendrán un abanico de horarios desde las 7:00 AM hasta la 1:30 PM.

¿Y qué hay del turno vespertino? Bueno, aquí también hay espacio para todos: desde las 2:00 PM hasta las 5:00 PM para los peques de preescolar; los de primaria tendrán su sesión desde las 1:30 PM hasta las 6:00 PM; y los de secundaria, tendrán un horario desde las 1:30 PM hasta las 7:10 PM.

Cabe destacar que estos cambios se implementarán en las 13 mil 927 escuelas públicas y privadas de Puebla a partir del próximo lunes. No obstante, se espera que con el tiempo, más estados de la República Mexicana adopten medidas similares, por lo que se insta a la comunidad a estar atenta a los comunicados de la SEP.