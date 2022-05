Sergio Mayer habla sobre el conflicto entre Sasha y Luis de Llano.

Sergio Mayer no se ha involucrado con las denuncias de Sasha Sokol.

El caso de Sasha Sokol, quien denunció a hace casi un mes el abuso que sufrió desde los catorce años a manos del productor Luis de Llano, sigue su curso y muchos han sido los comentarios al respecto, uno de ellos fue el que recientemente hizo Sergio Mayer ante las cámaras de Ventaneando, en donde declaró por qué no ha se metido.

“¿Qué por qué no me meto? Porque ella no me ha buscado, yo en los temas que me he involucrado es porque me han buscado y han solicitado apoyo y ayuda, es así de sencillo”, declaró.

“Mucha gente del medio artístico le debe mucho a Luis de Llano, lo quiero porque es mi amigo, pero siempre lo he dicho y he sido congruente de favorecer y privilegiar siempre a los menores de edad y a las víctimas y si es necesario, y si él tiene algo, y tiene que pagar ante la ley, pues lo tendrá que pagar y tendrá que ser responsable de los actos que cometió en su momento, sea Luis, sea quien sea”, añadió el actor.

Sergio Mayer y la amistad que tiene con Luis de Llano

Cabe recordar que Sergio Mayer es buen amigo de Luis de Llano, ya que éste lo descubrió y lo incluyó en el grupo Garibaldi, pero esta no es la primera declaración que hace el exdiputado federal sobre el tema, pues anteriormente había declarado: “Muy fuerte y no sabemos hasta dónde va a llegar, si Sasha solamente lo hizo mediático y hasta ahí va a quedar. Muy fuerte definitivamente espero que todo salga bien, siempre hay que escuchar, entender y favorecer a las víctimas, eso es definitivo, ojalá que tome el curso que debe tomar y que salga bien todo”.

Así mismo, en aquella ocasión dio a conocer que ha mantenido contacto con él a través de un chat grupal de los Garibaldis, al tiempo de señalar que todos han sido respetuosos y no han tocado el tema.

“Estamos en un chat y nos escribimos, nos mandó el otro día unas cosas que él escribe, al chat de los Garibaldis, no hemos tocado este temaen particular, pero ahí anda (…). Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto a él, pero definitivamente desde mi punto de vista siempre escuchar y favorecer a la víctima, y Sasha es una gran mujer, una gran cantante y merece todo nuestro cariño y apoyo y ella tomará las mejores decisiones”, finalizó en aquel entonces.