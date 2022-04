Sasha Sokol demandará a Luis de Llano: “Nos vemos en los tribunales”.

A casi un mes de haber hecho público su caso de abuso por parte de Luis de Llano, Sasha Sokol tomó sus redes sociales de nueva cuenta para confesar que planea demandar al productor.

“Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa”, escribió la cantante en un post de las redes sociales, mismo que acompañó con una foto antigua posando junto a Luis de Llano.

En el comunicado, Sasha Sokol declaró que su relación sentimental no fue “transparente”, pues sus padres se enteraron dos años después de que esta comenzara.

En otros temas, la exintegrante de Timbiriche también compartió que su mamá intentó demandar a Luis de Llano cuando se enteró de su relación, pero los abogados “disuadieron los argumentos”.

“Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente, me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero”, escribió.

Sasha Sokol demandará a Luis de Llano

Sasha Sokol también confesó que sufrió grooming, que son las acciones de un adulto para ganarse la confianza de un menor y así abusar sexualmente del mismo.

“Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo”, explicó.

En las últimas líneas de su mensaje, Sasha Sokol dejó entrever que demandará al productor: “Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”, concluyó.

Diversos usuarios de las redes sociales han manifestado su apoyo a Sasha Sokol y su decisión de demandar a Luis de Llano: “Eres una mujer muy valiente y te admiro mucho”, escribió una internauta debajo de la publicación de la cantante en Instagram.

